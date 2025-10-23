L'OM perd un joueur, le message émouvant

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au lendemain de la défaite de l’OM sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1) et de son carton rouge controversé, Emerson Palmieri a pris la parole sur les réseaux sociaux. L’international italien a présenté ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters, avec la tête déjà tournée au déplacement à Lens samedi.

Tenu responsable par beaucoup de la défaite de l’OM face au Sporting Portugal (2-1) mercredi soir en Ligue des champions, Emerson Palmieri s’est exprimé sur les réseaux sociaux ce jeudi. Averti pour une main involontaire, l’international italien a ensuite été expulsé en fin de première période pour simulation, après intervention de la VAR.

« Je reconnais que j’aurais pu éviter le second » « La nuit dernière a été difficile à accepter. Je suis triste du résultat, car notre équipe méritait de gagner ce match. Je connais ma responsabilité – même si je ne méritais pas le premier carton jaune et que je n’ai pas compris pourquoi l’arbitre me l’a donné, je reconnais que j’aurais pu éviter le second », a reconnu Emerson Palmieri, dans une story publiée sur Instagram.