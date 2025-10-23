L'OM perd un joueur, le message émouvant

Au lendemain de la défaite de l’OM sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1) et de son carton rouge controversé, Emerson Palmieri a pris la parole sur les réseaux sociaux. L’international italien a présenté ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters, avec la tête déjà tournée au déplacement à Lens samedi.
Tenu responsable par beaucoup de la défaite de l’OM face au Sporting Portugal (2-1) mercredi soir en Ligue des champions, Emerson Palmieri s’est exprimé sur les réseaux sociaux ce jeudi. Averti pour une main involontaire, l’international italien a ensuite été expulsé en fin de première période pour simulation, après intervention de la VAR.
« Je reconnais que j’aurais pu éviter le second »
« La nuit dernière a été difficile à accepter. Je suis triste du résultat, car notre équipe méritait de gagner ce match. Je connais ma responsabilité – même si je ne méritais pas le premier carton jaune et que je n’ai pas compris pourquoi l’arbitre me l’a donné, je reconnais que j’aurais pu éviter le second », a reconnu Emerson Palmieri, dans une story publiée sur Instagram.
« Je veux présenter mes excuses à mes coéquipiers »
Le joueur de l’OM poursuit : « Je veux présenter mes excuses à mes coéquipiers pour les avoir laissés à dix sur le terrain, ainsi qu’à tous les supporters de l’OM. Je donnerai toujours 100 % pour ce club, et samedi nous avons un match très important – nous le relèverons ensemble, comme toujours ! Allez l’OM. »