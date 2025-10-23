Florian Thauvin : L'OM reçoit un avertissement !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'OM de Roberto De Zerbi se déplace sur la pelouse du RC Lens. L'occasion pour le club marseillais de retrouver Florian Thauvin, l'une de ses anciennes gloires. Présent en conférence de presse d'avant-match ce jeudi après-midi, Pierre Sage a annoncé du lourd sur son nouveau numéro 10.

Lors du dernier mercato estival, Florian Thauvin a quitté l'Udinese, et ce, pour s'engager en faveur du RC Lens. En effet, les Sang-et-Or ont déboursé environ 6M€ pour rapatrier l'international français en Ligue 1.

Thauvin va retrouver l'OM ce samedi soir Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le RC Lens reçoit l'OM au stade Bollaert ce samedi soir. L'occasion pour Florian Thauvin de retrouver son ancien club. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Pierre Sage a annoncé que son numéro 10 devrait faire mal aux Marseillais.