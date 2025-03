L'OM perd deux joueurs !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après les bruyantes polémiques liées à l'arbitrage, l'OM a repris sa marche en avant pour tenter de valider sa belle forme du moment, et d'aller chercher le podium final en Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi auront un match important à jouer samedi soir contre le RC Lens. Toutefois, l'entraîneur italien pourrait être contraint de composer avec deux nouvelles absences de taille pour ce rendez-vous.

De retour à l'entraînement à la veille du match face au RC Lens, l'OM compte une nouvelle blessure de taille. Le journaliste d'Ici Provence, Bruno Blanzat, a eu la chance d'assister à la séance du jour, et il a pu constater les absences d'Amine Harit et de Pierre-Emile Hojbjerg, en plus de celle d'Amir Murillo, dont on se doutait déjà.

Greenwood veut changer d’équipe, l’OM prévenu pour le mercato !

➡️ https://t.co/pahRGRa8ti pic.twitter.com/vyKXb6c7Kg — le10sport (@le10sport) March 7, 2025

Harit rechute

Blessé au mollet et indisponible pendant près de quatre mois, Amine Harit avait fait son retour dans le groupe les jours de matches ces dernières semaines. Le milieu offensif de l'OM a malheureusement fait une rechute, et d'après les informations rapportées par L'Equipe, il devrait être écarté des terrains pendant plusieurs semaines. Son absence de l'entraînement du jour, constatée par le journaliste Bruno Blanzat, va dans ce sens.

Une autre absence de taille pour De Zerbi

Parmi les absents de l'entraînement, on trouve aussi Pierre-Emile Hojbjerg. Le Danois est touché au pied d'après Bruno Blanzat. « On ne sait pas encore si c’est une précaution ou une blessure plus importante »; précise le journaliste d'Ici Provence dans une vidéo filmée au bord du terrain d'entraînement. Le milieu pourrait donc être forfait pour la réception de Lens, ce qui serait un gros coup dur pour l'OM.