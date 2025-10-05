L’OM menace le PSG, le coup de pression lâché en direct !

Vainqueur sur la pelouse de Metz (0-3) samedi, l’OM a provisoirement pris la tête de la Ligue 1, avant les rencontres de ce dimanche et notamment le déplacement du PSG sur la pelouse du LOSC. Alors que les Parisiens doivent composer avec plusieurs blessures importantes dernièrement, Rolland Courbis estime qu’ils devraient faire attention aux Marseillais dans la course au titre.
En déplacement à Metz samedi, l’OM a remporté sa quatrième victoire consécutive en Ligue 1, ce qui l’a provisoirement placé en tête du classement, à égalité de points avec l’OL et le PSG, qui se rend à Lille ce dimanche soir en clôture de la septième journée de championnat.
« Les absences au Paris Saint-Germain, elles sont très importantes pour l’OM »
« Quand on voit les absences au Paris Saint-Germain, elles sont très importantes pour l’OM, qui doit observer tout ce qui se passe chez les clubs intéressants », a déclaré Rolland Courbis dans Stephen Brunch sur RMC, qui estime que l’OM pourrait profiter des nombreuses blessures du côté du PSG et a invité les Parisiens à être vigilants.
« L’effectif de l’OM cette année, je peux te garantir qu’ils ne termineront pas à 19 points du PSG »
« Ce qui est aujourd’hui un petit problème, pour ne pas dire un gros problème, pour le Paris Saint-Germain, mais qui n’a pas encore porté ses fruits pour l’Olympique de Marseille, c’est que les blessures, quand tu fais les cinq changements, avec les absences du côté du PSG, tu baisses ton niveau. Tu peux arriver à te dire, il va falloir faire gaffe à l’effectif de l’OM, parce que l’effectif de l’OM cette année, je peux te garantir qu’ils ne termineront pas à 19 points du PSG », a ajouté Rolland Courbis.