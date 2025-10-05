L’OM menace le PSG, le coup de pression lâché en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueur sur la pelouse de Metz (0-3) samedi, l’OM a provisoirement pris la tête de la Ligue 1, avant les rencontres de ce dimanche et notamment le déplacement du PSG sur la pelouse du LOSC. Alors que les Parisiens doivent composer avec plusieurs blessures importantes dernièrement, Rolland Courbis estime qu’ils devraient faire attention aux Marseillais dans la course au titre.

En déplacement à Metz samedi, l’OM a remporté sa quatrième victoire consécutive en Ligue 1, ce qui l’a provisoirement placé en tête du classement, à égalité de points avec l’OL et le PSG, qui se rend à Lille ce dimanche soir en clôture de la septième journée de championnat.

« Les absences au Paris Saint-Germain, elles sont très importantes pour l’OM » « Quand on voit les absences au Paris Saint-Germain, elles sont très importantes pour l’OM, qui doit observer tout ce qui se passe chez les clubs intéressants », a déclaré Rolland Courbis dans Stephen Brunch sur RMC, qui estime que l’OM pourrait profiter des nombreuses blessures du côté du PSG et a invité les Parisiens à être vigilants.