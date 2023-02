L’OM l’annonce, un record historique va être battu

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

2ème du championnat depuis mercredi et sa victoire contre le FC Nantes, l’OM est plus confiant que jamais avant de recevoir l’OGC Nice. Au-delà du premier match au Vélodrome des deux dernières recrues, cette rencontre pourrait être celle du record d’affluence. En effet, le club olympien a annoncé sur son site que plus de 65 000 places avaient été vendues pour le derby du Sud.

Depuis la reprise de la saison, l’OM avance à toute vitesse. Hormis un match nul contre l’AS Monaco samedi dernier au Vélodrome, Marseille a remporté tous ses matchs et a récupéré la deuxième place du championnat. Un parcours remarquable qui fait de l’OM un concurrent sérieux pour le titre.

L’OM toujours à guichets fermés

Et les supporters l’ont bien compris. En tribunes, l’OM fait toujours carton plein depuis le début de saison, sauf quand des sanctions viennent polluer la série olympienne. Dimanche, contre l’OGC Nice, l’OM va encore frapper fort.

Record en vue contre Nice ?