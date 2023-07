L’OM lance un avertissement à ses stars

Hugo Chirossel

Après Jorge Sampaoli et Igor Tudor, l’OM découvre un troisième entraîneur en trois ans cette saison : Marcelino. Un technicien un peu méconnu en France, mais qui s’est livré dans un entretien accordé à La Provence. L’Espagnol s’est notamment exprimé sur son management et a prévenu ses joueurs. Avec lui, il n’y aura pas de statut.

Beaucoup de choses ont changé à l’OM cet été. Des joueurs importants comme Alexis Sanchez et Dimitri Payet sont partis, tandis que d’autres sont arrivés, comme Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondgobia. Sur le banc, il y a également eu du mouvement. Igor Tudor a mis un terme à son aventure marseillaise et a donc laissé sa place à Marcelino, qui s’est engagé pour les deux prochaines saisons.

« Quand on a un dialogue sincère, les gens donnent le meilleur d’eux-mêmes »

Le nouvel entraîneur de l’OM s’est confié dans une longue interview accordée à La Provence . Marcelino est notamment revenu sur ses méthodes de management, lui qui est décrit comme un technicien proche de ses joueurs. « Je crois au respect des personnes et aux relations humaines basées sur le dialogue et la sincérité. Quand on a un dialogue sincère, les gens donnent le meilleur d’eux-mêmes. C’est très difficile, pour ne pas dire impossible, de ne pas être d’accord avec moi après une discussion sincère. C’est ce que je recherche », a-t-il déclaré.

« Pour moi, il n’y a ni titulaires ni remplaçants »