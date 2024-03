L’OM frôle la catastrophe, c’est le soulagement dans le vestiaire

Hugo Chirossel

Alors qu’il comptait une avance de quatre buts, l’OM a bien failli laisser échapper sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Les Olympiens se sont inclinés sur la pelouse de Villarreal ce jeudi soir (3-1), mais à l’image de Geoffrey Kondogbia et Chancel Mbemba, ils préfèrent retenir la qualification pour le prochain tour.

L’OM a joué à se faire peur. En déplacement sur la pelouse de Villarreal, les hommes de Jean-Louis Gasset ont concédé leur première défaite depuis son arrivée à Marseille (3-1). Malgré ce revers, l’essentiel est assuré avec la qualification pour les quarts de finale, obtenu grâce à la large victoire de l’OM au match aller (4-0).

« On est satisfait de la qualification »

« Ce n’est pas tous les jours que l’on a l’occasion de se qualifier pour les quarts. On est satisfait de la qualification », a confié Geoffrey Kondogbia à l’issue de la rencontre. « Un non-match ? Je pense que le premier match a eu une grosse incidence. On a pris trop en considération le premier match et on a trop reculé, ce qui nous a mis en difficulté. On a su réagir par le caractère. Des doutes, il y a en a toujours, mais on a essayé d’améliorer la situation . »

« On a souffert mais on n’a rien lâché »