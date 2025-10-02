L'OM fait un carton : L'incroyable prédiction de De Zerbi !

Axel Cornic

Après avoir notamment battu le Paris Saint-Germain en Ligue 1 (1-0), l’Olympique de Marseille a réussi son retour en Ligue des Champions avec une large victoire sur l’Ajax Amsterdam (4-0). Certains sont surpris d’un tel succès, mais Roberto De Zerbi semblait avoir tout prévu avant cette rencontre.

Pour la première fois de la saison, la musique de la Ligue des Champions a resonné au stade Vélodrome. Et la soirée a été belle, puisque l’OM a offert une magnifique victoire à ses supporters, avec un festival offensif. C’est notamment le cas d’Igor Paixao, recrue la plus chère de l’histoire marseillais, qui a signé un doublé.

« Ce matin, j'ai changé tout notre plan » Dès la conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi a fait une petite révélation concernant son plan pour affronter l’Ajax. « Ce matin, j'ai changé tout notre plan et j'ai cherché à être très agressif. J'avais dit aux joueurs de ne pas perdre patience dans le pressing » a expliqué le coach de l’OM. « Parfois ils pouvaient s'en sortir, mais si nous récupérions la balle, nous pouvions marquer ».