L’OM en galère, il met un énorme coup de pression

Arnaud De Kanel

Tenu en échec à Lorient, l'OM n'avance plus. Les hommes d'Igor Tudor ont encore laissé échapper des points précieux dans la course à la deuxième place. C'est sur le plan physique que semble flancher le club phocéen ces derniers temps même si Valentin Rongier refuse de se cacher derrière cette excuse. Le capitaine a lâché un gros coup de pression à ses coéquipiers.

L'OM est en train de tout perdre. Du rêve bref du titre, les Olympiens s'éloignent désormais d'une qualification en Ligue des champions et pourraient même terminer quatrièmes si l'AS Monaco venait à enclencher une nouvelle dynamique. Le système de jeu énergivore d'Igor Tudor montre ses limites et les joueurs semblent très fatigués. Pour Valentin Rongier, pas question de remettre en cause la préparation physique. Avec un match par semaine, les organismes peuvent se reposer comme le souligne le capitaine. Il a d'ailleurs appelé ses partenaires à se mettre en retrait s'ils n'ont plus les jambes pour disputer le sprint final.

«On doit faire plus»

« Deux tirs cadrés, c'est un bilan très faible. On a été costauds défensivement, mais ce n'est pas suffisant. On n'encaisse pas de but à l'extérieur. C'est bien, mais on est Marseille. La dynamique était bonne à l'extérieur et on voulait la poursuivre. Lorient est une belle équipe, mais on doit faire plus. On doit retrouver cette dynamique pour nous créer beaucoup de situations. Il reste huit matchs. C'est encore très long. On est à fond. Personne ne lâchera. On ira jusqu'au bout », a lâché Valentin Rongier au micro de Prime Vidéo , avant de mettre en garde ses coéquipiers.

«Si y'en a qui sont fatigués, j'espère qu'ils auront le courage de le dire»