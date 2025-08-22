L’OM éjecte un joueur «brillant», la séparation douloureuse

Arrivé pour 10M€ en provenance de Liverpool, Tyler Morton est la recrue phare de l’Olympique lyonnais cet été. À seulement 22 ans, le milieu de terrain britannique suscite beaucoup d’attentes. Présenté à la presse ce jeudi, il se faisait une joie de retrouver Jonathan Rowe. Mais ce dernier ne devrait pas faire long feu
Tyler Morton est officiellement la recrue la plus chère de l’OL cet été. Arrivé de Liverpool pour 10M€, le milieu de terrain britannique de 22 ans rejoint un effectif en pleine reconstruction et devient un des joueurs clés du projet lyonnais. Son transfert symbolise l’ambition du club pour la saison à venir. Présenté à la presse ce jeudi, Morton a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à rejoindre l'OL.
Morton s'explique sur son choix
« Avant d’arriver, j’ai regardé de longues vidéos et j’ai vu que ça matchait avec mon style. Paulo Fonseca a été fantastique, on a parlé une ou deux fois et ça a rendu ma décision plus claire. J’en ai parlé à mon agent. Ce jeu à deux milieux qui décrochent, ça ressemble à Liverpool. Mon intégration s’est bien passée, tout le monde est très sympa ici. Je connaissais beaucoup de choses sur l’OL, un peu moins sur la ville. Le club est vraiment impressionnant, je les ai beaucoup suivis, notamment l’année dernière. J’étais très excité de venir ici » a-t-il confié dans des propos rapportés par Foot Mercato.
Retrouvailles manquées avec Rowe
Dans ses propos, Tyler Morton a aussi mentionné les différents joueurs anglais qui peuplent le championnat de France. « C’est un grand championnat, attirant, avec des joueurs de grande qualité et je connais des joueurs ici comme Gomez Rodrigues ou Jonathan Rowe, brillants. C’est un tremplin de jouer sur une telle scène. La passion qu’il y a dans ce championnat m’attirait et je suis passionné de foot » a-t-il déclaré. Malheureusement pour lui, peu de chances qu'il croise la route de Jonathan Rowe. Impliqué dans une bagarre avec Adrien Rabiot à l'OM, l'ancien de Norwich serait sur le point de quitter la France.