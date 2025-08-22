L’OM éjecte un joueur «brillant», la séparation douloureuse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé pour 10M€ en provenance de Liverpool, Tyler Morton est la recrue phare de l’Olympique lyonnais cet été. À seulement 22 ans, le milieu de terrain britannique suscite beaucoup d’attentes. Présenté à la presse ce jeudi, il se faisait une joie de retrouver Jonathan Rowe. Mais ce dernier ne devrait pas faire long feu

Tyler Morton est officiellement la recrue la plus chère de l’OL cet été. Arrivé de Liverpool pour 10M€, le milieu de terrain britannique de 22 ans rejoint un effectif en pleine reconstruction et devient un des joueurs clés du projet lyonnais. Son transfert symbolise l’ambition du club pour la saison à venir. Présenté à la presse ce jeudi, Morton a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à rejoindre l'OL.

Morton s'explique sur son choix « Avant d’arriver, j’ai regardé de longues vidéos et j’ai vu que ça matchait avec mon style. Paulo Fonseca a été fantastique, on a parlé une ou deux fois et ça a rendu ma décision plus claire. J’en ai parlé à mon agent. Ce jeu à deux milieux qui décrochent, ça ressemble à Liverpool. Mon intégration s’est bien passée, tout le monde est très sympa ici. Je connaissais beaucoup de choses sur l’OL, un peu moins sur la ville. Le club est vraiment impressionnant, je les ai beaucoup suivis, notamment l’année dernière. J’étais très excité de venir ici » a-t-il confié dans des propos rapportés par Foot Mercato.