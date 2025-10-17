L'OM dévoile l'une de ses armes secrètes en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré un début de saison difficile, l'OM est en grande forme depuis plus d'un mois et surfe sur la bonne vague. Le club enchaîne les prestations convaincantes et parvient à trouver des solutions offensives notamment lors des coups de pied arrêtés. Nayef Aguerd a confié qu'il s'agissait d'un domaine sur lequel les Marseillais ont travaillé.

Deuxième de Ligue 1 avant la 8ème journée, l'OM est déjà revenu à un petit point du PSG après ce démarrage catastrophique. Le club de la cité phocéenne profite d'un effectif au complet désormais et peut croire en ses chances de jouer le titre. Nayef Aguerd a confié un point sur lequel les joueurs ont beaucoup travaillé pour trouver le chemin des filets régulièrement.

« C'est une arme pour nous » Avec 15 buts déjà cette saison, l'OM est le deuxième meilleure attaque de Ligue 1, juste derrière Monaco. C'est dire si le club a quelque chose à jouer cette année en tenant tête au PSG à ce point. Les hommes de Roberto De Zerbi semblent à l'aise face au but, en particulier sur coup de pied arrêté. « Il n'y a pas que moi, Ben (Pavard) a aussi marqué, Leo (Balerdi) est bon de la tête. On travaille en vidéo, on regarde comment les autres se placent. Oui, on ne se cache pas, c'est une arme pour nous » assure le Marocain en conférence de presse.