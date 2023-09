L’OM confirme un malaise avec son entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le début de saison réalisé par l'OM a coupé le souffle des supporters marseillais. Eliminé de la Ligue des champions avant la phase de groupe, la formation affiche un visage médiocre en Ligue 1. Après le match nul face à Toulouse ce dimanche, certains joueurs ont reconnu des difficultés à intégrer les consignes de Marcelino.

Avant d'affronter l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa, l'OM a affiché un visage inquiétant au Vélodrome ce dimanche. Le club marseillais n'a pas perdu face à Toulouse (0-0), mais n'a pas réussi à développer un jeu offensif et créatif. Les supporters phocéens n'ont pas apprécié le spectacle et l'ont fait savoir à la fin de la rencontre en sifflant le groupe de Marcelino, qui commence à cristalliser les tensions.

« Mieux comprendre ce que nous demande le coach »

Arrivé cet été pour remplacer Igor Tudor, le technicien espagnol peine à sortir le meilleur de son effectif. En zone mixte, Pau Lopez a confirmé que le groupe n'arrivait pas assimiler les consignes de Marcelino. « Il nous manque peut-être de mieux comprendre ce que nous demande le coach. Surtout défensivement mais offensivement également. C’est plus une question de jeu que d’intensité » a confié le portier. Jonathan Clauss en est arrivé à la même conclusion.

« Il y a des choses à corriger tactiquement »