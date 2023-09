C’est la panique à l’OM, il craint le pire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tenu en échec à domicile par Toulouse (0-0), l’OM confirme ses difficultés dans le jeu depuis le début de saison et l’arrivée de Marcelino. Par conséquent, et alors qu’un calendrier important attend les Marseillais, Daniel Riolo n’est absolument pas rassuré pour le club phocéen.

Le début de saison de l'OM est loin de répondre aux attentes. L'élimination en barrages de la Ligue des champions est encore dans tous les esprits, et en Ligue 1, les Marseillais peinent à convaincre comme en témoigne le nul poussif contre Toulouse dimanche (0-0). Une situation qui inquiète sérieusement Daniel Riolo.

Riolo est très inquiet pour l'OM

« Je suis très inquiet pour l’OM. L’OM de Tudor proposait un football total, partout un peu fou, échevelé, avec beaucoup de prises de risques. Là, je m’ennuis. Et je ne vois pas d’issue. Je pensais Marcelino plus souple… or il ne l’est pas, et s’il y a déjà un joueur qui commence à dire qu’il ne comprend pas bien c’est qu’en gros ils ne comprennent rien ! », lance le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot .

«Il n’y a rien qui colle, ce 4-4-2 ne rime à rien»