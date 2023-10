L’OM change tout, c’est déjà validé

Arnaud De Kanel

Après un début de saison mitigé qui s'est rapidement transformé en crise générale, l'OM a perdu Marcelino. Alors qu'il venait de rejoindre la cité phocéenne, l'entraineur espagnol a préféré poser sa démission face à la gravité des évènements. Gennaro Gattuso lui a donc succédé et ses premiers pas sont très intéressants. Et ce n'est pas Jérôme Alonzo qui dira le contraire.

Tout va très vite à l'OM. A peine deux mois après son arrivée, Marcelino présentait sa démission à Pablo Longoria, laissant le président olympien dos au mur, dans l'obligation de trouver un nouvel entraineur très tôt dans la saison. L'Espagnol a opté pour Gennaro Gattuso qui réalise des matchs avec un bien meilleur contenu. Jérôme Alonzo ne tarit pas d'éloges au sujet de son équipe.

Alonzo s'emballe pour l'OM version Gattuso

L'ancien gardien de l'OM a loué le coaching de Gennaro Gattuso. « À Nice (qui fait peut-être son plus mauvais match de la saison), l’OM, lui, fait un bon match. L’OM a un problème d’efficacité offensive. Dès qu’il est plus clinique comme cela a été le cas contre l’AEK, ça passe. Les Grecs ont fait un cadeau, mais le très haut niveau, c’est aussi prendre des cadeaux. Le vrai niveau de l’OM se rapproche de ce qu’on a vu jeudi, c’est-à-dire une équipe qui vit et (Gennaro) Gattuso y est pour beaucoup. Avec Marcelino, elle ne vivait pas, mais elle ne perdait pas ; avec Gattuso, elle vit, mais a du mal à gagner. Je pense que l’enchaînement Le Havre, Nice malgré la défaite et Athènes va faire du bien. Lyon serait a priori une victime idéale pour confirmer la relance », a estimé Jérôme Alonzo dans La Provence . Selon lui, Gennaro Gattuso a complètement changé le visage de cette équipe.

«Une équipe emballante»