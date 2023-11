L’OM boucle un gros renfort, une date est connue

Benjamin Labrousse

Alors que suite à une réunion houleuse entre supporters et dirigeants fin septembre, Javier Ribalta avait quitté l’OM, le club marseillais a trouvé son successeur en la personne de Mehdi Benatia. L’ancien défenseur devrait occuper un poste de consultant à Marseille, et devrait même signer son contrat dans les prochains jours.

L’OM va tenter de se relancer. En ce début de saison, le club phocéen connaît plusieurs difficultés, qu’elles soient sportives ou institutionnelles. Le 18 septembre dernier, une réunion houleuse avait eu lieu entre les principaux leaders des groupes de supporters de l’OM et la direction. Cet épisode avait alors provoqué la mise en retrait du président Pablo Longoria, la démission de Marcelino, mais également le départ de Javier Ribalta, alors directeur du football du club marseillais.

« On a eu des conversations avec lui. C’est vrai »

Désormais sans son bras droit, Pablo Longoria a finalement trouvé un remplaçant à Javier Ribalta, puisque Mehdi Benatia devrait prochainement intégrer l’organigramme de l’OM. Récemment, le président marseillais confirmait à RMC Sport que des discussions avaient lieux entre les deux parties : « Non, on a eu des conversations avec lui. C’est vrai. Il y a une situation qui est particulière et pour laquelle il faut bien assurer la légalité, comme pour toutes les questions que l’on prend à l’intérieur du club. Et il y a aussi l’analyse de la situation en général pour choisir le bon directeur sportif » .

Benatia devrait s’engager avec l’OM ce mercredi