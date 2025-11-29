L'OM annonce un mercato de folie !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont activés pour renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi. Alors que douze nouveaux joueurs ont signé à l'OM à l'intersaison, Leonardo Balerdi - le capitaine marseillais - a totalement validé les choix de son président et de son directeur sportif.

Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 la saison dernière, l'OM a validé son ticket pour la Ligue des Champions 2025-2026. Pour que Roberto De Zerbi puisse remplir ses objectifs de la saison, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont enflammé le mercato estival.

Balerdi valide le mercato de l'OM Lors de dernière fenêtre de transferts, Pablo Longoria et Medhi Benatia - respectivement président et directeur sportif de l'OM - ont officialisé douze arrivées au total : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré.