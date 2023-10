L’OM a un problème, Riolo déballe tout en direct !

Thomas Bourseau

A l’OM, les temps forts ne sont qu’épisodiques depuis le début de la saison. Le nul concédé face à Brighton en Ligue Europa jeudi soir (2-2) est symptomatique du gros problème sportif du club. En seconde période, les joueurs ont pêché physiquement à cause d’une préparation physique très mal négociée cet été par Marcelino et son ancien staff selon Gennaro Gattuso... et Daniel Riolo.

Après une défaite face à l’AS Monaco pour sa première (3-2), Gennaro Gattuso semblait tenir sa première victoire sur le banc de touche de l’OM. En effet, au Vélodrome jeudi soir, ses hommes ont su dans un premier temps prendre le meilleur sur Brighton en Ligue Europa en inscrivant deux buts en première période signés Chancel Mbemba et Jordan Veretout.

«C’est un peu faiblard»

Cependant, en seconde période, les joueurs de l’OM ont baissé le pied et se sont montrés moins frais sur le plan physique, se faisant finalement rattraper au score pour concéder le point du match nul (2-2). Sur les ondes de RMC , Daniel Riolo a commencé par faire un constat clair sur l’animation à l’Olympique de Marseille.



« Il n’y a pas de construction, il n’y a pas de jeu. Aubameyang est toujours aussi absent. Harit est en train de trouver une place et c’est intéressant puisque c’est quand même un joueur de ballon et est capable de donner une densité technique à cette équipe. Pour le reste, c’est un peu faiblard. Ce n’est pas très convaincant ce que propose l’OM ».

«Ils arrivent et sont rincés. Il faut qu’ils refassent une prépa»