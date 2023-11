L’OM a recruté du lourd, il confirme

La rédaction

D’ici quelques jours, l’OM devrait enfin officialiser l’arrivée de Mehdi Benatia. Ce samedi, le Marocain était d’ailleurs aux côtés de Pablo Longoria à Strasbourg. Alors que Benatia devrait devenir le nouveau patron du sportif à Marseille, des questions existent concernant son arrivée étant donné son manque d’expérience. Pour autant, l’OM a peut-être visé dans le mille avec ce renfort. Explications.

Ayant décidé de claquer la porte suite à la réunion avec les groupes de supporters, Javier Ribalta va prochainement être remplacé. En effet, la nomination de Mehdi Benatia à l’OM serait imminente. Le Marocain devrait débarquer en tant que conseiller sportif et être en charge de mener à bien le projet aux côtés de Pablo Longoria. La bonne pioche pour l’OM avec Benatia ?

« Il était tout sauf prétentieux, c’était déjà un gamin humble »

Patron du centre de formation de l’OM, Robert Nazaretian s’est souvenu du passage de Mehdi Benatia chez les jeunes à Marseille. Dans des propos accordés à 20 Minutes , il n’a alors dit que du bien du Marocain, lâchant : « C’était un super joueur et un bon garçon. Ceux qu’on aime avoir au centre, dans la continuité des Nasri et Flamini. (…) Il était tout sauf prétentieux, c’était déjà un gamin humble. Et dès qu’il a eu les opportunités, il les a saisies et il a réussi à s’imposer partout où il allait. Même avec la sélection du Maroc, il est l’un des pionniers et a posé les jalons de l’équipe qui est allée en demi-finale de la dernière Coupe du monde. (…) « Est-ce que vous l’avez vu négligé ne serait-ce qu’une fois ? Certains arrivent avec des souliers et un pantalon tordu. Lui, il a la classe à l’italienne, c’est un tout ».

« Il est intelligent, constructeur »