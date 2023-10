L'OM a laissé filer «un joueur magique» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a décidé de se séparer de Dimitri Payet dont le contrat courait jusqu'en juin 2024. Un choix qui a fait parler, et que semble regretter Amine Harit qui qualifie son ancien coéquipier de joueur magique après avoir expliqué qu''il n'était pas très à l'aise avec le football moderne basé sur les statistiques. Le Marocain regrette ainsi les numéros 10 à l'ancienne comme l'est Dimitri Payet.

De retour avec une longue blessure, Amine Harit a longtemps été critiqué pour sa nonchalance et le manque de statistiques. Mais le Marocain explique que c'est parce qu'il aime le foot à l'ancienne : « Moi j'aime le beau foot, le beau spectacle, mais malheureusement aujourd'hui c'est un football de statistiques. Cela a pris le dessus sur le jeu. Mais il faut avancer avec et je me dis qu'à mon poste c'est l'efficacité qui compte ». Et l'exemple parfait n'est autre au Dimitri Payet, qui a quitté l'OM cet été.

Harit s'enflamme pour Payet

« Dim c'est l'exemple parfait. Un joueur magique, buts, passes décisives, beau à voir jouer, il faisait le spectacle. Mais dans le foot actuel, difficile pour un joueur qui ne court pas de s'imposer. Dommage. Ce poste de numéro 10 a disparu, le mec qui courait moins, qui était plus lent, mais qui trouvait la faille », regrette le joueur de l'OM dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.

«Ce genre de joueurs va disparaître malheureusement»