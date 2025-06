Lionel Messi le sort d’un enfer à l’OM !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Éphémère joueur de l’OM, avec qui il n’aura disputé que quatre matchs en Ligue 1, Valentin Carboni a vu son prêt avec option d'achat être résilié en février dernier, après avoir été victime d’une rupture des ligaments croisés. De retour à l’Inter Milan, l’international argentin s’est remémoré les compliments de Lionel Messi pour surmonter cette période difficile.

« Je vois presque du positif dans cette opération des ligaments croisés »

« Même si j'ai beaucoup souffert, je vois presque du positif dans cette opération des ligaments croisés. Elle m'a aidé à mûrir et à m'améliorer là où c'était nécessaire : je suis devenu plus complet, tant en tant que personne qu'en tant que footballeur. Je me sens plus fort, physiquement et mentalement, et plus motivé qu’avant », a confié Valentin Carboni, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.