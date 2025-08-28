Ligue des champions - Samir Nasri : L’OM va faire comme le PSG, la folle annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’OM connaît ses futurs adversaires en Ligue des Champions. Le club phocéen n’a pas vécu un tirage facile, et rencontrera notamment Liverpool et le Real Madrid. Mais pour Samir Nasri, le club marseillais pourrait finalement remporter quatre matchs sur cette phase de championnat, soit le même total que le PSG l’an passé.

Qualifié pour la Ligue des Champions, l’OM sait désormais qu’il faudra clairement batailler afin d’espérer accéder au tour suivant. Ce jeudi, le tirage de la phase de championnat de la C1 a eu lieu. Le club phocéen recevra Liverpool, l’Atalanta, l’Ajax, et Newcastle au Vélodrome, et se déplacera sur les pelouses du Real Madrid, du Club Bruges, du Sporting CP, et de l’Union Saint-Gilloise.

Quatre victoires en C1 pour l’OM ? Forcément, cela s’annonce compliqué pour l’OM, qui veut néanmoins croire en ses chances. Présent sur le plateau de Canal + afin de réagir à ce tirage européen, Samir Nasri a annoncé sa prédiction. « L’OM peut gagner quatre matchs ! », a ainsi lâché l’ancien Marseillais. Quatre victoires sur cette phase de ligue pourraient permettre à Marseille de se hisser jusqu’en barrages.