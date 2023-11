L’étonnante réponse de Gattuso sur ce clash à l’OM

Thibault Morlain

Lors de la dernière rencontre de l’OM face à Strasbourg, le ton était quelque peu monté sur le terrain entre Pau Lopez et Azzedine Ounahi. Un clash sur lequel est revenu ce mercredi le portier olympien, qui a d’ailleurs expliqué avoir présenté ses excuses à son coéquipiers. Un mea culpa qui n’était pas nécessaire aux yeux de Gennaro Gattuso.

Tandis que les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, la tension monte à l’OM. Et les esprits s’échauffent, même entre coéquipiers. Ainsi, face à Strasbourg, on a notamment pu voir Pau Lopez et Azzedine Ounahi avoir une vive explication en plein match. « Je me suis énervé avec lui mais après je me suis excusé », a fait savoir ce mercredi Pau Lopez en conférence de presse.

« Pau n'aurait pas dû s'excuser auprès de Ounahi »

De passage également devant les journalistes avant la rencontre face à l’Ajax Amsterdam, Gennaro Gattuso est revenu sur ce clash entre Pau Lopez et Azzedine Ounahi. Et l’entraîneur de l’OM a lâché une réponse plutôt étonnante : « On a vu Pau parler de bons garçons dans le vestiaire. Mais selon moi Pau n'aurait pas dû s'excuser auprès de Ounahi ».

« On ne gagnera pas avec une bande d'enfants de choeur »