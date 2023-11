L’entraîneur de l’OM en remet une couche après son coup de gueule

Hugo Chirossel

Arrivé sur le banc de l’OM en septembre dernier, Gennaro Gattuso avait jusque-là été plutôt calme et positif. Mais la prestation de son équipe sur la pelouse de Strasbourg le week-end dernier l’a fait sortir de ses gonds. Le technicien italien a exprimé sa colère, sur laquelle il est revenu avant la réception de l’Ajax Amsterdam.

Gennaro Gattuso avait prévenu à son arrivée à l’OM, quand il serait en colère, cela se verrait. Chose que l’on a pu constater samedi dernier, après le match nul de son équipe face à Strasbourg (1-1). Très mécontent de la prestation de ses joueurs, l’ancien milieu de terrain l’a clairement fait savoir.

«C'est un désastre»

« Je ne comprends pas comment on peut jouer ainsi. Je suis très fâché de la seconde mi-temps, c'est un désastre. Je prends mes responsabilités mais je ne comprends pas comment on a joué comme ça. Porter le maillot de cette équipe est une responsabilité très importante. J'aurais préféré perdre 4-0 et jouer », a notamment lâché Gennaro Gattuso en conférence de presse d’après-match. Interrogé par RMC Sport à la veille de la réception de l’Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa, l’entraîneur de l’OM est revenu sur les raisons de sa colère.

«Quand j'ai vu ça, j'avais du mal à mentir»