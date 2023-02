Les polémiques se multiplient, un joueur de l’OM se lâche et répond

Thibault Morlain

Ciblé par l’OM depuis le dernier mercato estival, Ruslan Malinovskyi a fini par rejoindre le club phocéen durant le mois de janvier. L’Ukrainien a ainsi posté ses valises sur la Canebière où il s’est toutefois rapidement retrouvé au coeur de certaines polémiques. Impliqué dans certaines affaires notamment en raison de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, Malinovskyi s’est livré sur ces différents dossiers.

Aujourd’hui, Ruslan Malinovskyi est un joueur de l’OM. Arrivé de l’Atalanta Bergame, l’Ukrainien a toutefois déjà dû gérer certaines polémiques. Ça a notamment été le cas lors du dernier match entre les Phocéens et l’AS Monaco lorsque Malinovskyi a vu les critiques s’abattre sur lui après avoir salué le Russe, Aleksandr Golovin.

« Plein de gens que je connais m’ont écrit… »

Pour La Provence , Ruslan Malinovskyi est donc revenu sur cette polémique avec Golovin. Le joueur de l’OM a alors confié : « Il va y avoir les Jeux Olympiques en France l’année prochaine, si tu représentes ta nation, tu la représentes entièrement, tu ne peux pas dire : « Je joue pour ce pays, mais il y a un problème ça ne me regarde pas ». Il y a beaucoup de sportifs en Russie qui pensent et disent que la guerre n’est pas un problème pour eux et que la Russie doit prendre l’Ukraine. De l’autre côté, il y a beaucoup d’athlètes qui ont pris les armes et sont morts. Plein de gens que je connais m’ont écrit : « Nous on est ici, tu n’as pas le droit de faire ça, il y a la télé, ce n’est pas bien. Mea culpa, je me suis excusé. Pourquoi avoir ressenti le besoin de m’excuser ? Par respect pour les personnes qui sont sur le terrain pour protéger notre pays ».

« C’est inacceptable »