Les Mbappé font vivre un véritable cauchemar à l’OM !

Titulaire pour la première fois de la saison, Ethan Mbappé a inscrit le but qui a permis au LOSC de s’imposer lors de la réception de l’OM (1-0) vendredi soir. Marseille a donc concédé un 18e match consécutif sans victoire face aux Mbappé et affiche un bilan de 16 défaites et 2 matchs nuls.

Décidément, l’OM n’y arrive pas face aux Mbappé. Le 16 septembre dernier en s’inclinant contre le Real Madrid (2-1) en Ligue des champions, les Olympiens avaient concédé un 17e match consécutif sans victoire face au capitaine de l’équipe de France, une série que son frère vient de faire passer à 18.

Les Mbappé, la bête noire de l’OM Titulaire et buteur, Ethan Mbappé a permis au LOSC de s’imposer lors de la réception de l’OM (1-0) vendredi soir. Comme indiqué par Stats Foot, le bilan de Marseille face aux Mbappé est désormais de 16 défaites et 2 matchs nuls en 18 matchs officiels. Bruno Genesio n’a pas manqué de souligner la prestation de son joueur après la rencontre.