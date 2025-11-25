Le PSG menacé, l’OM lâche un coup de pression !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après 13 journées de Ligue 1, l’OM tient pour le moment le rythme du PSG, sur lequel il compte deux points de retard au classement. De là à imaginer une lutte pour le titre cette saison ? C’est en tout cas ce qu’espère Roberto De Zerbi, qui a réaffirmé son intention de se battre pour et « essayer de défier les pronostics. »

Comme le confiait Medhi Benatia sur les ondes de RMC l’année dernière, Roberto De Zerbi n’est pas venu à l’OM « pour faire deuxième. » L’ambition du technicien italien est de réussir à détrôner le PSG, qui domine la Ligue 1 depuis son rachat par le Qatar en 2011.

« Nous sommes toujours compétitifs et nous nous battons jusqu'à la fin » « Ils ont une équipe qui a remporté la finale de la Ligue des champions 5-0. Ils ont beaucoup de joueurs, cinq joueurs dans le top 10 du Ballon d'Or. Mais le football est étrange, car pour gagner un match, il faut le gagner sur le terrain, et nous sommes Marseille. Nous sommes toujours compétitifs et nous nous battons jusqu'à la fin », a assuré Roberto De Zerbi, dans un entretien accordé au Telegraph.