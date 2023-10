Le PSG et l’OM passent à côté de 700M€, il dénonce un problème

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la LFP annonçait en avril 2022 avoir trouvé un accord avec le fonds d'investissement CVC en avril 2022 pour la création de sa société commerciale, permettant au football français d’empocher 1,5 milliard d’euros, Christophe Bouchet monte au créneau en dénonçant les conditions de répartition de l’argent pour les clubs.

Dans le rouge au sortir de la crise du Covid-19 et du fiasco Mediapro, la LFP annonçait avec joie en 2022 l’existence d’un accord avec CVC pour la création de sa société commerciale, le fonds d’investissement luxembourgeois entrant dans le capital de la LFP à hauteur de 1,5 milliard d’euros, somme que les clubs allaient se répartir. Une association qui fait encore parler. Dans un livre qu’il publie ce jeudi, Christophe Bouchet, ex-patron de l’OM, dénonce l’accord trouvé entre les deux parties et la répartition de l’argent aux clubs.

«Ce contrat est catastrophique»

« Vincent Labrune a vendu aux présidents de clubs et aux autorités politiques (Élysée, Matignon, Bercy et Ministère des Sports) que la seule solution de sauver le foot français après les crises du Covid et Mediapro était l'arrivée d'un fonds , écrit-il dans des propos relayés par L’Equipe. Ce contrat est catastrophique. Aucune autre Ligue n'a signé avec un fonds sans caper le deal dans le temps. En Espagne, c'est sur 50 ans à 8 % et sans le Real Madrid et le FC Barcelone. Si j'étais président de club, j'attaquerais en justice pour récupérer mes droits ».

«Si on va au bout de cette logique, sur le 1,1 milliard qui revient aux clubs, ils auraient dû se partager 700M€ environ»