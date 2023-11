Le prochain boss de l'OM déjà identifié ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pablo Longoria est toujours en place à l'OM. Mais certains hommes de l'ombre commencent à pointer le bout de leur nez. C'est le cas de Stéphane Tessier, directeur général du club marseillais depuis octobre dernier. Son ascension a fait réagir certains de ses proches comme François Clerc. Selon l'ancien international français, il n'est pas impossible que le responsable continue à gravir les échelons.

Nouvel homme fort de l'OM, Stéphane Tessier est un homme relativement discret. Nouveau directeur général du club marseillais, l'homme de 48 ans fait assez peu parler de lui. Pourtant, son travail est salué en interne. Depuis son arrivée, le chiffre d'affaires du club a augmenté et Tessier demeure très apprécié par Frank McCourt. Rien de surprenant pour ses proches comme François Clerc. Ancien joueur et international français, il a loué le travail de Tessier.

« Quand tu rentres dans ce système, tu en as envie »

« C'est un touche-à-tout, qui a su diversifier son entreprise familiale en investissant dans plein de projets différents. Je ne suis pas sûr qu'il soit un homme de pouvoir. Vivre dans l'ombre lui va très bien. Après, quand tu rentres dans ce système, tu en as envie. Mais il est plus dans le projet et l'intérêt général du club que dans le côté médiatique. Il ne roule pas pour lui » a confié Clerc dans des propos rapportés par L'Equipe.

« Il monte les marches du pouvoir en disant qu'il n'aime pas le pouvoir »