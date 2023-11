«C’est extraordinaire» : Un cadre de l’OM est interpellé

Arnaud De Kanel

A l'instar d'une grande partie de l'effectif, Chancel Mbemba traverse des moments compliqués avec l'OM. Révélation de la saison dernière où il était rapidement devenu indispensable avant d'être mis sur le banc sans raison valable en fin de saison, le Congolais fait les frais du climat particulier qui règne lorsqu'on joue à Marseille. Marc Libbra pense que cela joue sur ses performances récentes.

Chancel Mbemba n'avait pas mis longtemps à entrer dans le cœur des supporters marseillais. Auteur d'une première partie de saison 2022-2023 étincelante, l'ancien du FC Porto était devenu un titulaire indiscutable. Il y avait clairement un OM avec et un OM sans Chancel Mbemba. Moins en vue depuis le début de la saison, le Congolais connait une baisse de régime importante. Pour Marc Libbra, cela est lié à l'environnement actuel autour du club.

En plein calvaire, un joueur de l’OM fait appel au clan de Teddy Riner https://t.co/WGX4lmZfBS pic.twitter.com/lmYCRjZTiC — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

«On a du mal à le retrouver»

Pour lui, Mbemba fait partie de ces joueurs qui ont besoin d'un climat apaisé pour réussir. « Si on prend l’exemple de Chancel Mbemba, on a du mal à le retrouver. Il a fait une saison réussie avec le prix du meilleur joueur africain, qui était assez logique pour moi. Je pense que ces joueurs-là, ont besoin de confiance quoi qu’il arrive, et surtout de plénitude, d’être un petit peu zen. Et ça ne fonctionne pas forcément avec Marseille. (…) Il faut pouvoir entrer dans le moule de Marseille, c’est toujours très particulier, ça ne s’explique pas, il faut le vivre du matin au soir pour comprendre exactement comment ça se passe », a confié Marc Libbra dans un entretien accordé à Afrik-Foot.com . L'ancien joueur de l'OM sait que tout peut aller très vite à Marseille, dans le bon, comme dans le mauvais sens...

«Marseille, c’est quelque chose d’extraordinaire»