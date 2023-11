OM : Gattuso a trouvé le nouveau patron du vestiaire ?

Arnaud De Kanel

Jonathan Clauss est de loin le meilleur marseillais depuis le début de la saison. Dans un navire phocéen qui part à la dérive et qui vient de changer de commandant de bord avec l'arrivée de Gennaro Gattuso, la régularité du latéral force l'admiration du vestiaire de l'OM où il prend de plus en plus de place.

Pour sa deuxième saison avec l'OM, Jonathan Clauss est de retour à un très bon niveau. Déjà très en vue durant le court mandat de Marcelino, l'international tricolore poursuit sur sa lancée avec Gennaro Gattuso. En interne, on indique même qu'il est devenu un leader incontournable du vestiaire olympien.

Gattuso déclare sa flamme à un joueur de l’OM, son mercato relancé ? https://t.co/fWZ0xBha0Z pic.twitter.com/0VG8KyGEHi — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

Clauss nouveau patron du vestiaire ?

Avec l'absence de Valentin Rongier, Jonathan Clauss pourrait encore prendre un peu plus d'épaisseur dans le vestiaire de l'OM. L'ancien du RC Lens continue d'y faire son trou en ce début de saison comme l'a remarqué une source à La Commanderie.

«C’est un cadre écouté et respecté du vestiaire»