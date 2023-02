Le duel est lancé avec le PSG, une énorme consigne est passée à l’OM

Thibault Morlain

Depuis le début de la saison, sous les ordres d’Igor Tudor, l’OM fait forte impression et s’impose aujourd’hui comme le rival numéro 1 du PSG pour le titre. Il n’y a d’ailleurs que 5 points d’écart entre les deux en Ligue 1. De quoi permettre aux Phocéens de rêver du titre ? Sur la Canebière, on se veut prudent à ce sujet, au point de tout contrôler. Explications.

Il faut remonter à 2010 pour voir l’OM remporter son dernier titre en Ligue 1. Et si c’était possible cette saison pour les joueurs d’Igor Tudor ? Les Phocéens sont en grande forme et réussissent à suivre le rythme du PSG, n’étant qu’à 5 points du club de la capitale. L’OM est ainsi un sérieux candidat au titre en Ligue 1, mais on refuse de le dire du côté de Marseille.

L’OM est passé proche d’une catastrophe sur le mercato https://t.co/yYpdApqDtn pic.twitter.com/C4YjEDF33j — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

« C’est devenu un mot tabou le mot titre »

De passage au micro de RMC , Florent Germain a d’ailleurs fait une étonnante confidence à propos de titre pour l’OM. Selon le journaliste, cela serait visiblement un mot tabou : « A Marseille, il n’y a pas cette enflammade. (…) Au sein de l’OM, c’est devenu un mot tabou le mot titre. Il y aura des consignes aux joueurs de ne pas trop prononcer le mot parce que nous (les journalistes) on est là, on pose les questions. Le mot champion va être tabou. Vous verrez. Les joueurs et Igor Tudor vont l’esquiver ».

« Les joueurs sont briefés par la communication »