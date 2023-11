Le boss de l’OM menacé, il déballe tout

Axel Cornic

Le début de la saison de l’Olympique de Marseille a notamment été marqué par un échange tendu entre Pablo Longoria et Rachid Zeroual, leader des South Winners. Des menaces ont notamment été évoquées par le président marseillais, même s’il n’y a jamais eu confirmation de ce fait dans les semaines qui ont suivi.

Tout a basculé le 18 septembre, lors d’une réunion à priori anodine, ou un énorme clash a éclaté entre la direction de l’OM et certains représentants de groupes de supporters. Elle a notamment entrainé le départ de Marcelino, qui a depuis plusieurs fois critiqué la place donnée à certains groupes de supporters à Marseille.

L'OM répond au coup de gueule de Gattuso https://t.co/y3Di6QESq6 pic.twitter.com/Jj6Flbs6Aw — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

« Depuis le début de la saison, j’ai osé tenir tête à la direction, sans vouloir les vexer »

En direct sur RMC Sport ce samedi, Rachid Zeroual c’est une nouvelle fois exprimé au sujet de ses désaccord avec la direction de l’OM. « Je suis perdu. Ça nous fait rire, mais c’est la dure réalité. Depuis le début de la saison, j’ai osé tenir tête à la direction, sans vouloir les vexer. J’ai été le premier à crier au scandale » a déclaré le leader des South Winners.

« On a osé dire que j’avais menacé la famille de Longoria alors qu’il n’est pas marié et qu’il n’a pas d’enfants… »