Lamine Yamal : La grande annonce à l'OM !

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé remportait le Ballon d'Or. Le numéro 10 du PSG était ainsi récompensé de sa folle saison avec le club de la capitale. Est-il pour autant le meilleur joueur du monde ? Malgré ce trophée, ils sont nombreux à se ranger dans le camp de Lamine Yamal et ce n'est pas Mason Greenwood qui dira le contraire.

Avec la saison dernière du PSG, qui a remporté la Ligue des Champions, il semblait logique qu'un joueur de Luis Enrique remporte le Ballon d'Or en 2025. Ça a été le cas avec le sacre d'Ousmane Dembélé. Epoustouflant, le numéro 10 parisien a donc été récompensé devant Lamine Yamal, qu'ils sont toutefois beaucoup à considérer comme le meilleur joueur du monde.

Greenwood s'incline devant Yamal ! Malgré ce Ballon d'Or donné à Ousmane Dembélé, Lamine Yamal apparait aujourd'hui comme le meilleur joueur du monde. Un avis que partage Mason Greenwood, l'attaquant de l'OM. En effet, dans des propos accordés aux médias du club phocéen, l'Anglais a fait savoir à propos du crack du FC Barcelone : « Le meilleur joueur du monde actuellement ? Je dirais Lamine Yamal ».