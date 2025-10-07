PSG - Yamal : Un coup de folie est annoncé à l'OM !

Amadou Diawara

Après avoir perdu face à l'OM au Vélodrome, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du FC Barcelone. Alors que le club parisien a fait tomber le Barça de Lamine Yamal, Roberto De Zerbi a exulté, mettant en lumière l'exploit réalisé par l'OM face à son grand rival. Interrogé sur le sujet, Daniel Riolo en a remis une couche.

Le lundi 22 septembre, l'OM a accueilli le PSG au Vélodrome. Quatorze ans après sa dernière victoire en Ligue 1 sur ses terres, le club emmené par Roberto De Zerbi a fait tomber son grand rival (1-0).

Le PSG gagne à Barcelone, l'OM est en folie Alors que le PSG était diminué, la victoire de l'OM a été dévalorisée par certains. Mais heureusement pour l'écurie olympienne, le club de la capitale est allé s'imposer à Barcelone le 1er octobre (2-1). Privé de plusieurs stars de son XI de départ, Luis Enrique a tout de même trouvé la clé pour battre le Barça de Lamine Yamal. Ce qui a réjoui l'OM, comme l'a souligné Daniel Riolo.