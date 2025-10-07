PSG - Yamal : Un coup de folie est annoncé à l'OM !

Après avoir perdu face à l'OM au Vélodrome, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du FC Barcelone. Alors que le club parisien a fait tomber le Barça de Lamine Yamal, Roberto De Zerbi a exulté, mettant en lumière l'exploit réalisé par l'OM face à son grand rival. Interrogé sur le sujet, Daniel Riolo en a remis une couche.
Le lundi 22 septembre, l'OM a accueilli le PSG au Vélodrome. Quatorze ans après sa dernière victoire en Ligue 1 sur ses terres, le club emmené par Roberto De Zerbi a fait tomber son grand rival (1-0).
Le PSG gagne à Barcelone, l'OM est en folie
Alors que le PSG était diminué, la victoire de l'OM a été dévalorisée par certains. Mais heureusement pour l'écurie olympienne, le club de la capitale est allé s'imposer à Barcelone le 1er octobre (2-1). Privé de plusieurs stars de son XI de départ, Luis Enrique a tout de même trouvé la clé pour battre le Barça de Lamine Yamal. Ce qui a réjoui l'OM, comme l'a souligné Daniel Riolo.
«Vous avez sous estimé notre victoire contre le PSG»
« Tu crois que l’OM ça leur a pas fait un bien fou de voir qu'un PSG diminué est allé gagner à Barcelone ? D’ailleurs, De Zerbi a immédiatement fait allusion à ça dans l'une de ses confs. En gros : "Vous avez peut-être un peu sous estimé notre victoire contre le PSG parce qu’ils étaient diminués, mais ce PSG diminué, il est allé se promener à Montjuic". Donc finalement, ils se rendent compte que ça leur a fait un bien fou », a déclaré Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce lundi soir.