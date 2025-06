La nouvelle bombe sur Zidane à l’OM !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l'équipe de France semble promise à Zinédine Zidane, certaines voix laissent entendre qu'il est encore possible de voir le champion du monde 1998 à l'OM. Il y a plusieurs mois, un journaliste avait évoqué un accord en cas de vente du club. Et une nouvelle annonce vient de tomber sur ce dossier.

« Il n’y a pas de fumée sans feu »

Alors Zidane à l’OM, est-ce possible ? Selon un journaliste saoudien Alwaleed Aldebasi, il y a certainement une part de vérité dans les informations de Blanzat. « Pour être honnête, je n’ai pas obtenu plus de choses à ce sujet. Je me tiens au courant. Tout ce que je peux dire c’est qu’il n’y a pas de fumée sans feu » a-t-il confié lors d’un entretien accordé à Thibaud Vézirian.