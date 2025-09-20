La grosse faute de l’OM avec Rabiot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille a connu un mercato estival intense, avec douze recrues venues renforcer tous les secteurs du jeu. Seul le départ d’Adrien Rabiot, poussé vers la sortie après son altercation avec Jonathan Rowe, est un point noir dans cette opération selon Salim Lamrani, auteur du livre le football selon Roberto de Zerbi.

Le mercato de l’OM a été particulièrement animé cet été. Douze recrues ont rejoint le club phocéen, parmi lesquelles des joueurs expérimentés comme Benjamin Pavard, Pierre-Emerick Aubameyang ou Nayef Aguerd. Dans l’autre sens, la formation a laissé filer seize joueurs, dont Adrien Rabiot, poussé vers la sortie après une bagarre dans le vestiaire.

Rabiot est parti, le point noir du mercato ? Selon Salim Lamrani, auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, la sortie de Rabiot n’était pas souhaitée par le club ni par l’entraîneur. Malgré tout, il retire un bilan positif du mercato olympien. « Je crois hormis le départ non souhaité d’Adrien Rabiot et celui de Valentin Rongier, le mercato estival est d’excellente facture » a-t-il confié au 10Sport.com.