L’Olympique de Marseille a connu un mercato estival intense, avec douze recrues venues renforcer tous les secteurs du jeu. Seul le départ d’Adrien Rabiot, poussé vers la sortie après son altercation avec Jonathan Rowe, est un point noir dans cette opération selon Salim Lamrani, auteur du livre le football selon Roberto de Zerbi.
Le mercato de l’OM a été particulièrement animé cet été. Douze recrues ont rejoint le club phocéen, parmi lesquelles des joueurs expérimentés comme Benjamin Pavard, Pierre-Emerick Aubameyang ou Nayef Aguerd. Dans l’autre sens, la formation a laissé filer seize joueurs, dont Adrien Rabiot, poussé vers la sortie après une bagarre dans le vestiaire.
Rabiot est parti, le point noir du mercato ?
Selon Salim Lamrani, auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, la sortie de Rabiot n’était pas souhaitée par le club ni par l’entraîneur. Malgré tout, il retire un bilan positif du mercato olympien. « Je crois hormis le départ non souhaité d’Adrien Rabiot et celui de Valentin Rongier, le mercato estival est d’excellente facture » a-t-il confié au 10Sport.com.
« L’équipe a conservé son ossature »
Selon Lamrani, l’effectif de l’OM, constitué de joueurs expérimentés et de jeunes prometteurs, est prêt à relever les prochains défis. « L’équipe a conservé son ossature et ses joueurs cadres, et elle a été renforcée par des arrivées de premier ordre dans tous les secteurs de jeu, aussi bien en défense, au milieu qu’en attaque » a-t-il déclaré.