Kylian Mbappé : La grosse sortie avant l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce mardi soir, l'OM défie le Real Madrid dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions. Un match très important pour le club face à un adversaire redoutable. Kylian Mbappé a donné le ton en mettant la pression sur les Marseillais. L'attaquant français est de retour à un haut niveau en ce début de saison et Xabi Alonso compte sur lui.

Auteur d'un début de saison époustouflant, Kylian Mbappé semble prêt pour le premier match de Ligue des champions face à l'OM. L'attaquant français, qui a récupéré le numéro 10 cet été, est clairement au centre du projet du Real Madrid. Xabi Alonso a réitéré sa confiance envers son joueur.

Mbappé, le leader du Real Madrid Après une première saison plus difficile, Kylian Mbappé semble avoir enclenché la machine ces dernières semaines. Une menace de taille face à l'OM puisque le Real Madrid arrive en confiance. « Si Mbappé est un leader ? Sans aucun doute. Par sa personnalité, son expérience... Il en fait partie. Lorsque ce groupe se consolide, il sait qui il doit suivre. Kylian en fait partie » déclare Xabi Alonso en conférence de presse à la veille du choc.