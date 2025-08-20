«Je viens» : De Zerbi passe un coup de fil et boucle un transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pendant près d’un an, Salim Lamrani a observé le travail de Roberto De Zerbi. Son analyse a été développée dans un ouvrage intitulé Le football selon Roberto De Zerbi, récemment publié. Dans ce livre, l’auteur recueille les témoignages de plusieurs joueurs, notamment celui de Kévin-Prince Boateng, qui a évolué sous les ordres de l’actuel entraîneur de l’OM à Sassuolo.

Charismatique, passionné et profondément attaché à ses principes de jeu, Roberto De Zerbi est bien plus qu’un simple entraîneur. Dans « Le football selon Roberto De Zerbi », livre signé par Salim Lamrani, plusieurs témoignages éclairent le travail du technicien italien aujourd’hui à la tête de l’OM. L’un d’eux, celui de Kevin-Prince Boateng, illustre à merveille la capacité de persuasion et la vision du jeu de De Zerbi, déjà très marquée lors de son passage à Sassuolo.

Le gros coup de De Zerbi Retour en 2018. De Zerbi débarque à Sassuolo après des expériences à Foggia, Palerme puis Benevento. Malgré des résultats mitigés, sa philosophie offensive et son exigence séduisent les dirigeants du club d’Émilie-Romagne. C’est dans ce contexte qu’il entame un recrutement ciblé, basé sur des profils compatibles avec son football de position. Parmi ses priorités figure Kevin-Prince Boateng, un joueur à forte personnalité, dont le parcours contrasté ne l’empêche pas d’avoir encore beaucoup à offrir.