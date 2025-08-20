«Je viens» : De Zerbi passe un coup de fil et boucle un transfert

Pendant près d’un an, Salim Lamrani a observé le travail de Roberto De Zerbi. Son analyse a été développée dans un ouvrage intitulé Le football selon Roberto De Zerbi, récemment publié. Dans ce livre, l’auteur recueille les témoignages de plusieurs joueurs, notamment celui de Kévin-Prince Boateng, qui a évolué sous les ordres de l’actuel entraîneur de l’OM à Sassuolo.
Le gros coup de De Zerbi
Retour en 2018. De Zerbi débarque à Sassuolo après des expériences à Foggia, Palerme puis Benevento. Malgré des résultats mitigés, sa philosophie offensive et son exigence séduisent les dirigeants du club d’Émilie-Romagne. C’est dans ce contexte qu’il entame un recrutement ciblé, basé sur des profils compatibles avec son football de position. Parmi ses priorités figure Kevin-Prince Boateng, un joueur à forte personnalité, dont le parcours contrasté ne l’empêche pas d’avoir encore beaucoup à offrir.
« Je viens »
Dans l’ouvrage de Lamrani, l’ancien international ghanéen raconte. « Mon agent m’a appelé pour me dire que De Zerbi voulait me recruter. Ma première réaction a été de lui répondre que j’avais d’autres aspirations que de jouer à Sassuolo. J’ai tout de même accepté d’avoir un échange téléphonique, et De Zerbi m’a convaicu dès notre première conversation ! Il m’a dit qu’il allait faire de moi le meilleur joueur que je n’avais jamais été. A la fin de notre échange, je lui ai répondu : « Je viens » » a-t-il déclaré. Il ne restera qu'une saison, avant son départ au FC Barcelone.