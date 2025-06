«Je n’étais pas prêt» : Un gros flop de l’OM déballe tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son frère, Michy Batshuayi, venait d’être transféré à Chelsea, Aaron Leya Iseka était arrivé à l’OM en prêt à l’été 2016 en provenance d’Anderlecht. Presque 10 ans plus tard, l’attaquant belge a avoué qu’il n’était pas prêt à rejoindre un club comme Marseille, d’autant plus qu’il revenait à peine d’une rupture des ligaments croisés.

Prêté par Anderlecht à l’été 2016, Aaron Leya Iseka ne sera finalement resté qu’une saison à l’OM, avec qui il a joué 9 matchs, pour 0 but. Il n’a pas eu la même réussite que son frère, Michy Batshuayi, resté deux ans à Marseille avant de prendre la direction de Chelsea. Un échec sur lequel l'attaquant aujourd’hui âgé de 27 ans est revenu auprès de Top Mercato.

Les confidences de Leya Iseka sur son passage à l’OM « Moi, je sortais de ma blessure au ligament croisé du genou. C’était Franck Passi le coach à ce moment-là, qui avait connu mon frère Michy Batshuayi auparavant à l’OM. Il m’appelle directement et me dit qu’il a vu mes performances en Youth League avec Anderlecht, puis m’explique qu’il veut lancer un jeune attaquant et qu’il a pensé à moi comme il s’entendait bien avec mon frère. Il me demande si je suis intéressé, je réponds “oui bien sûr”, la question ne se posait même pas. Les choses se font », a confié Aaron Leya Iseka.

« Je n’avais connu que de la réussite à cette période de ma carrière » « Je n’avais connu que de la réussite à cette période de ma carrière, je n’avais fait que grimper sans m’arrêter, alors je ne réalise pas vraiment tout de suite ce que je suis en train de vivre » a ajouté l’ancien attaquant de l’OM. « C’était un truc de fou, mais, avec le recul, je ne m’en rendais pas vraiment totalement compte. Les premiers mois, franchement, ça s’est bien passé, alors que je revenais de mon croisé et d’une lourde rééducation de onze mois. »