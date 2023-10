Incidents à l'OM : Un joueur de l'OL lâche une terrible accusation

Alexis Brunet

L'Olympico qui devait se tenir dimanche soir n'aura donc pas lieu, à cette date-là du moins. En effet, la rencontre a été reportée, à cause des graves incidents qui ont eu lieu en avant-match. Le car de l'OL a été caillassé, et le coach lyonnais a été blessé notamment. Pour Dejan Lovren, cela a été prémédité, et ces supporters de l'OM avaient la ferme intention de faire mal.

L'OL va mal en ce moment. Les Gones sont derniers de Ligue 1, et ils n'ont pas encore gagné le moindre match de la saison. Les Lyonnais comptaient donc sur le choc face à l'OM pour rebondir, mais malheureusement cela ne sera pas possible. Le match a été reporté, en raison de graves événements, ayant eu lieu avant le début de la rencontre.

Le car de l'OL a été caillassé

À son arrivée au Vélodrome, le car de l'OL a été caillassé. Plusieurs vitres du véhicule ont été brisées, et le coach lyonnais, Fabio Grosso a lui été blessé. Il a été aperçu, sur des images de Prime Video , le visage ensanglanté. Il a par la suite été pris en charge à l'infirmerie. D'après les informations de L'Équipe , il aurait aussi souffert d'une commotion cérébrale.

«Inadmissible», le patron de l’OM soutient l’entraîneur de l’OL ! https://t.co/FtMESVXn36 pic.twitter.com/y1jodOm17J — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

Lovren s'exprime sur les incidents