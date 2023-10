«Inadmissible», le patron de l’OM soutient l’entraîneur de l’OL !

Jean de Teyssière

Les graves incidents qui ont eu lieu aux abords du stade Vélodrome ont eu pour conséquence le report du match entre l'OM et l'OL. Fabio Grosso a été blessé au visage et aurait même été victime d'une commotion cérébrale. Pablo Longoria, le président de l'OM était bien évidemment remonté contre ces incidents et a également affirmé son soutien envers Fabio Grosso.

La soirée a été très courte à Marseille. En marge du match entre l'OM et l'OL, le bus des joueurs lyonnais a été sauvagement caillassé et l'entraîneur, Fabio Grosso, a été blessé au visage. L'état de santé du coach italien ne lui permettait pas de s'asseoir sur le banc, et match a été reporté.

«Je suis en colère, dégouté, c’est inadmissible»

Au micro de RMC, le président de l'OM Pablo Longoria était très remonté après l'annonce du report du match entre l'OM et l'OL : « Je suis en colère, dégouté, c’est inadmissible, même si c’est en dehors du stade. Ça n’a pas sa place dans la société actuelle. On ne peut pas accepter ça. Nous nous sommes pliés à la décision de la Ligue car ce qui est arrivé, c’est grave. On peut pas accepter ce type de situation. »

« Tout mon soutien à Fabio Grosso »