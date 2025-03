Ils sont «à la cave», l'OM se fait allumer en live !

Thomas Bourseau

A l'OM, il n'y a plus qu'une compétition à jouer d'ici la fin de la saison. Alors forcément, le turnover n'est pas vraiment présent ces derniers temps. Ce qui ne fait pas les affaires de Neal Maupay qui a vu son temps de jeu drastiquement diminuer depuis le transfert d'Amine Gouiri cet hiver. Et ce n'est pas vraiment du goût de l'éditorialiste de RMC Daniel Riolo.

Samedi soir, les choix forts de Roberto De Zerbi ne se sont pas avérés payants. Luis Henrique et surtout Mason Greenwood ont débuté la rencontre sur le banc de touche pour la réception du RC Lens à l'Orange Vélodrome. Malgré leurs entrées en jeu après la mi-temps, l'Olympique de Marseille a concédé une défaite surprise contre les visiteurs lensois.

PSG - OM : Rabiot remet de l'huile sur le feu !

➡️ https://t.co/5g6VNMzyOu pic.twitter.com/yZc0VN6M4U — le10sport (@le10sport) March 9, 2025

«Les gars, descendez voir à la cave pour voir s'il n'y a pas le ménage à faire»

Une performance poussive qui a engendré une réflexion spécifique de Daniel Riolo au sujet des répercussions du mercato hivernal sur deux joueurs en particulier. Pendant l'After Foot de samedi soir, l'éditorialiste de RMC s'est interrogé sur les cas Neal Maupay et Valentin Rongier depuis les arrivées d'Amine Gouiri et d'Ismaël Bennacer. « On a pris Maupay et Rongier quand les deux sont arrivés (ndlr Amine Gouiri et Ismaël Bennacer), on leur a dit : « les gars, descendez voir à la cave pour voir s'il n'y a pas le ménage à faire ». J'ai trouvé, et j'arrête pas de le dire, cette séquence très curieuse ».

«Ces gars là, ce sont des bombes atomiques, retirez les deux autres»

Daniel Riolo a poursuivi son argumentation en regrettant le traitement de Neal Maupay qui avait rendu des services à l'équipe de Roberto De Zerbi sur la première partie de saison. « On a pris deux mecs en disant : « ces gars là, ce sont des bombes atomiques, retirez les deux autres ». Mais les deux autres n'avaient pas complètement démérités. Je ne suis pas en train de dire que Maupay est intouchable et un buteur hors pair. Mais on a pris deux mecs qui tournaient et on les a remplacé par deux autres éléments ». Pas friand du turnover depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi laissera-t-il sa chance à Neal Maupay lors des prochaines journées de Ligue 1 ?