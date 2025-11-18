Il va quitter l’OM : La violente punchline qui acte son départ !

Fabrizio Ravanelli s’apprête à quitter l'Olympique de Marseille, qu’il avait rejoint en 2024 en tant que conseiller institutionnel et sportif. Selon La Provence, un rendez-vous début novembre a eu lieu pour acter son départ. Ces derniers mois, le dirigeant italien a vu sa position fragilisée par des critiques internes.
C’est la fin pour Ravanelli
Proche de Pablo Longoria au moment de sa prise de fonction, Fabrizio Ravanelli a disparu des radars depuis quelques mois. Selon La Provence, tout a basculé à la fin de la saison dernière, lorsque les résultats de l’équipe se sont dégradés. Alors que la bande à Roberto De Zerbi a pris le chemin de l’Italie pour des ritiri, afin de resserrer les liens au sein du groupe, Ravanelli n'avait pas été convié, accusé en interne de jouer un double jeu en étant proche de l’effectif professionnel.
« Il se rêve directeur, alors qu’il n’est qu’ambassadeur »
Au sein de l’OM, les critiques ciblant le dirigeant transalpin sont d’ailleurs violentes. « Il se rêve directeur, alors qu’il n’est qu’ambassadeur », explique-t-on. « Quand un avion traverse une zone de turbulences, c’est là qu’on voit qui garde le contrôle. Fabrizio, lui, il attend que ça se passe, comme une hôtesse de l’air », ajoute un dirigeant du club, rapporté par La Provence. Ambiance…