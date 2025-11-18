Il va quitter l’OM : La violente punchline qui acte son départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fabrizio Ravanelli s’apprête à quitter l'Olympique de Marseille, qu’il avait rejoint en 2024 en tant que conseiller institutionnel et sportif. Selon La Provence, un rendez-vous début novembre a eu lieu pour acter son départ. Ces derniers mois, le dirigeant italien a vu sa position fragilisée par des critiques internes.

C’est la fin de l’aventure marseillaise pour Fabrizio Ravanelli. De retour à l’OM à l’été 2024 en tant que conseiller institutionnel et sportif, l’Italien va prochainement quitter ses fonctions comme l’explique La Provence ce mardi. Un rendez-vous a eu lieu au début du mois pour acter sa rupture de contrat.

C’est la fin pour Ravanelli Proche de Pablo Longoria au moment de sa prise de fonction, Fabrizio Ravanelli a disparu des radars depuis quelques mois. Selon La Provence, tout a basculé à la fin de la saison dernière, lorsque les résultats de l’équipe se sont dégradés. Alors que la bande à Roberto De Zerbi a pris le chemin de l’Italie pour des ritiri, afin de resserrer les liens au sein du groupe, Ravanelli n'avait pas été convié, accusé en interne de jouer un double jeu en étant proche de l’effectif professionnel.