23M€ - OM : Il annonce une catastrophe à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté l’été dernier pour environ 23M€, Nayef Aguerd s’est rapidement imposé comme le patron de la défense de l’OM. Par conséquent, sa blessure contre Brest inquiète Walid Acherchour qui rappelle la fragilité physique de l’international marocain.

Dans les dernières heures du mercato, l'OM n'a pas hésité à lâcher 23M€ pour recruter Nayef Aguerd en provenance de West Ham. Et l'international marocain s'est rapidement imposé comme le patron de l'arrière-garde marseillaise. Par conséquent, alors qu'il souffre d'une pubalgie depuis le match contre Brest, sa blessure inquiète sérieusement Walid Acherchour.

Acherchour très inquiet pour Aguerd « La pubalgie, les douleurs… De Zerbi en a parlé en conférence de presse, il faut le protéger. On sait l’importance qu’il a pour le Maroc et pour l’OM, et les échéances à venir sont énormes : Ligue des champions, CAN, Coupe du monde en fin de saison », assure-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.