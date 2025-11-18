23M€ - OM : Il annonce une catastrophe à Marseille !

Recruté l’été dernier pour environ 23M€, Nayef Aguerd s’est rapidement imposé comme le patron de la défense de l’OM. Par conséquent, sa blessure contre Brest inquiète Walid Acherchour qui rappelle la fragilité physique de l’international marocain.
Dans les dernières heures du mercato, l'OM n'a pas hésité à lâcher 23M€ pour recruter Nayef Aguerd en provenance de West Ham. Et l'international marocain s'est rapidement imposé comme le patron de l'arrière-garde marseillaise. Par conséquent, alors qu'il souffre d'une pubalgie depuis le match contre Brest, sa blessure inquiète sérieusement Walid Acherchour.
Acherchour très inquiet pour Aguerd
« La pubalgie, les douleurs… De Zerbi en a parlé en conférence de presse, il faut le protéger. On sait l’importance qu’il a pour le Maroc et pour l’OM, et les échéances à venir sont énormes : Ligue des champions, CAN, Coupe du monde en fin de saison », assure-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«J’ai très, très peur pour Aguerd»
« J’ai très, très peur pour Aguerd, déjà très fragile physiquement. Ce n’est pas la fiabilité sur le terrain, mais l’enchaînement et la responsabilité qu’il va assumer. Avec une pubalgie, je ne vois pas comment cela peut vraiment s’améliorer avec la charge qu’il va devoir supporter », ajoute Walid Acherchour.