Un champion du monde à l’OM, il annonce du sérieux !

Auteur d’un début de saison solide avec l’Olympique de Marseille, Geronimo Rulli s’est rapidement imposé comme un cadre du nouveau projet incarné par Roberto De Zerbi. Pour certains observateurs, comme le journaliste Alain Pécheral, l’Argentin de 33 ans se place déjà parmi les meilleurs portiers passés par la cité phocéenne.

Pour remplacer Pau Lopez, l’Olympique de Marseille s’est attaché les services de Geronimo Rulli à l’été 2024, le champion du monde argentin débarquant en provenance de l’Ajax Amsterdam pour environ 4M€. Une très belle pioche pour le club phocéen puisque le portier de 33 ans s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de Roberto De Zerbi, sur et en dehors du terrain.

Rulli « dans le top 10 » des meilleurs gardiens de l’OM ? Pour certains observateurs, Geronimo Rulli se classe déjà parmi les grands gardiens passés par l’Olympique de Marseille. « Tout cela reste très subjectif mais je le mets dans le top 10 », estime notamment Alain Pécheral, journaliste qui a longtemps suivi l’OM.