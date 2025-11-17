Un champion du monde à l’OM, il annonce du sérieux !

Auteur d’un début de saison solide avec l’Olympique de Marseille, Geronimo Rulli s’est rapidement imposé comme un cadre du nouveau projet incarné par Roberto De Zerbi. Pour certains observateurs, comme le journaliste Alain Pécheral, l’Argentin de 33 ans se place déjà parmi les meilleurs portiers passés par la cité phocéenne.
Pour remplacer Pau Lopez, l’Olympique de Marseille s’est attaché les services de Geronimo Rulli à l’été 2024, le champion du monde argentin débarquant en provenance de l’Ajax Amsterdam pour environ 4M€. Une très belle pioche pour le club phocéen puisque le portier de 33 ans s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de Roberto De Zerbi, sur et en dehors du terrain.
Rulli « dans le top 10 » des meilleurs gardiens de l’OM ?
Pour certains observateurs, Geronimo Rulli se classe déjà parmi les grands gardiens passés par l’Olympique de Marseille. « Tout cela reste très subjectif mais je le mets dans le top 10 », estime notamment Alain Pécheral, journaliste qui a longtemps suivi l’OM.
Barthez, Mandanda… Où placer Rulli ?
« Au-dessus de tous, il y a Fabien Barthez et Steve Mandanda. Rulli, je le place en embuscade, dans un groupe avec Laurent Di Lorto, Jean-Paul Escale, Georges Carnus, Joseph-Antoine Belle et Vedran Runhe, poursuit Alain Pécheral dans les colonnes de La Provence. Pour compléter, il y aurait Vasconcellos et Armand Liberati. Di Lorto était, paraît-il, très brillant sur sa ligne, sûr et rassurant. Vasconcellos était fantasque, capable d’exploit mais aussi de prendre des buts bêtes. La régularité démarque aussi les meilleurs, comme Jean-Paul Escale, qui a tout connu à l’OM ».