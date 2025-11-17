OM - PSG : La réunion de crise après son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invité dans l’émission 100% Foot Farid and Co, Peter Luccin est revenu sur son transfert de l’OM vers le PSG à l’été 2000. L’ancien milieu de terrain, né à Marseille, n’avait pas été très bien accueilli par une partie des supporters parisiens et une réunion avec certains d’entre eux avait même dû être organisée, en présence de Philippe Bergeroo, alors entraîneur de Paris.

Formé à Cannes et révélé chez les Girondins de Bordeaux, Peter Luccin avait rejoint l’OM en 1998, avant de prendre la direction du PSG deux ans plus tard. Natif de Marseille, son arrivée n’avait pas fait très plaisir à une grande partie des supporters du club de la capitale.

« J’ai dû faire un entretien avec Bergeroo qui était l’entraîneur et ces membres du Kop de supporters » « Ça ne s’est pas spécialement bien passé au départ avec certains supporters, je pense justement que ce Kop n’existe plus. J’ai dû faire un entretien avec Bergeroo qui était l’entraîneur et ces membres du Kop de supporters », a expliqué Peter Luccin dans l’émission 100% Foot Farid and Co. « Maintenant j’en parle, ça fait un peu rire, parce qu’ils ont voulu sortir des vieux dossiers qui n’étaient pas bons, qui étaient faux. J’ai pu leur dire que c’était faux. À partir du premier match, ils ont vu que moi, je suis un footeux, un passionné de ce sport, donc sur n’importe quel terrain, je voulais me battre et donner le meilleur de moi-même. Ils ont vu que ça s’est passé comme ça. »