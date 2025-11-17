OM - PSG : La réunion de crise après son transfert !

Invité dans l’émission 100% Foot Farid and Co, Peter Luccin est revenu sur son transfert de l’OM vers le PSG à l’été 2000. L’ancien milieu de terrain, né à Marseille, n’avait pas été très bien accueilli par une partie des supporters parisiens et une réunion avec certains d’entre eux avait même dû être organisée, en présence de Philippe Bergeroo, alors entraîneur de Paris.
Formé à Cannes et révélé chez les Girondins de Bordeaux, Peter Luccin avait rejoint l’OM en 1998, avant de prendre la direction du PSG deux ans plus tard. Natif de Marseille, son arrivée n’avait pas fait très plaisir à une grande partie des supporters du club de la capitale.
« J’ai dû faire un entretien avec Bergeroo qui était l’entraîneur et ces membres du Kop de supporters »
« Ça ne s’est pas spécialement bien passé au départ avec certains supporters, je pense justement que ce Kop n’existe plus. J’ai dû faire un entretien avec Bergeroo qui était l’entraîneur et ces membres du Kop de supporters », a expliqué Peter Luccin dans l’émission 100% Foot Farid and Co. « Maintenant j’en parle, ça fait un peu rire, parce qu’ils ont voulu sortir des vieux dossiers qui n’étaient pas bons, qui étaient faux. J’ai pu leur dire que c’était faux. À partir du premier match, ils ont vu que moi, je suis un footeux, un passionné de ce sport, donc sur n’importe quel terrain, je voulais me battre et donner le meilleur de moi-même. Ils ont vu que ça s’est passé comme ça. »
« Pour beaucoup de fans, c'est impossible et pas envisageable de passer de Marseille à Paris »
« C’est vrai que pour beaucoup de fans, c'est impossible et pas envisageable de passer de Marseille à Paris, surtout moi, natif marseillais », a reconnu Peter Luccin. « C’est vrai qu’à cette époque-là, ça a été assez difficile. Si cette situation n’a pas été bien gérée pour certaines personnes, je m’en excuse, parce que j’avais beaucoup de fans, de personnes qui m’aimaient et ont été déçus de cette situation, mais ça ne vient pas que d’une personne à chaque fois. Mais en même temps, je suis conscient et je prends mes responsabilités, donc il n’y a aucun problème. »