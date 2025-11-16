Mercato : Un champion du monde à l’OL, la signature complètement inattendue !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Champion du monde en 2022 avec l’Argentine, Nicolas Tagliafico est aujourd’hui à l’OL. Mais voilà que cela n’était pas forcément prévu. En effet, cet été, le latéral gauche était arrivé au terme de son contrat avec les Gones et il était annoncé qu’il allait poursuivre sa carrière loin de Lyon. Finalement, Tagliafico a prolongé à l’OL, ce à quoi il ne s’attendait pas vraiment initialement.

A l’intersaison, l’OL a enregistré de nombreux départs. Une liste sur laquelle on aurait dû retrouver Nicolas Tagliafico. En effet, alors que l’Argentin était arrivé au terme de son contrat, la tendance était à ce qu’il parte. Le fait est qu’aujourd’hui, Tagliafico est toujours à l’OL. Et pour cause… Finalement, le joueur de Paulo Fonseca a décidé de prolonger sur les bords du Rhône.

« Nous ne nous attendions pas à ce que cela se produise » A l’occasion d’un entretien accordé à AS, Nicolas Tagliafico est revenu sur cette prolongation à l’OL. C’est ainsi que l’Argentin a pu expliquer : « J’ai prolongé à l’OL ? Oui, j'en ai eu l'opportunité. À ce moment-là, j'étais libre de tout contrat et nous avons analysé la situation pour voir comment elle évoluerait. Nous ne nous attendions pas à ce que cela se produise, mais finalement, c'est arrivé et tout s'est enchaîné. C'est là que j'ai pesé le pour et le contre : fallait-il que je reste ou que je parte ? ».