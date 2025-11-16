Mercato : Un champion du monde à l’OL, la signature complètement inattendue !

Champion du monde en 2022 avec l’Argentine, Nicolas Tagliafico est aujourd’hui à l’OL. Mais voilà que cela n’était pas forcément prévu. En effet, cet été, le latéral gauche était arrivé au terme de son contrat avec les Gones et il était annoncé qu’il allait poursuivre sa carrière loin de Lyon. Finalement, Tagliafico a prolongé à l’OL, ce à quoi il ne s’attendait pas vraiment initialement.
A l’intersaison, l’OL a enregistré de nombreux départs. Une liste sur laquelle on aurait dû retrouver Nicolas Tagliafico. En effet, alors que l’Argentin était arrivé au terme de son contrat, la tendance était à ce qu’il parte. Le fait est qu’aujourd’hui, Tagliafico est toujours à l’OL. Et pour cause… Finalement, le joueur de Paulo Fonseca a décidé de prolonger sur les bords du Rhône.
« Nous ne nous attendions pas à ce que cela se produise »
A l’occasion d’un entretien accordé à AS, Nicolas Tagliafico est revenu sur cette prolongation à l’OL. C’est ainsi que l’Argentin a pu expliquer : « J’ai prolongé à l’OL ? Oui, j'en ai eu l'opportunité. À ce moment-là, j'étais libre de tout contrat et nous avons analysé la situation pour voir comment elle évoluerait. Nous ne nous attendions pas à ce que cela se produise, mais finalement, c'est arrivé et tout s'est enchaîné. C'est là que j'ai pesé le pour et le contre : fallait-il que je reste ou que je parte ? ».
« J'ai pensé que c'était peut-être le bon moment pour rester au club »
« Comme je l'ai dit, à l'approche de la Coupe du Monde, dans un championnat et un club que je connais, je n'étais pas sûr que ce soit la meilleure idée de changer, de découvrir un nouvel endroit, de nouveaux joueurs… J'ai pensé que c'était peut-être le bon moment pour rester au club, continuer à aider et voir ce qui se passerait après la Coupe du Monde. Mais je pense que cette décision était la bonne, car au final, c'est ce que je ressens, et je trouve aussi que l'équipe est meilleure que l'année dernière », a poursuivi Tagliafico.