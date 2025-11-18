OM-OL : Transfert avec le Real Madrid, il dit oui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, cela devrait bouger dans plusieurs clubs de Ligue 1. C’est ainsi que le nom d’Endrick a circulé du côté de l’OM et sur de l’OL qui serait le grand favori pour l’accueillir en janvier. Un profil largement validé par Christophe Dugarry qui estime que les deux olympiques doivent foncer sur cette opportunité.

En grande difficulté économique, l'OL n'a pas pu se renforcer autant que nécessaire l'été dernier. Par conséquent, durant le mercato d'hiver, les Lyonnais seront à la recherche d'un attaquant et la piste menant à Endrick, convoité par l'OM il y a quelques semaines, prend de l'ampleur. L'idée d'un prêt de l'attaquant du Real Madrid, qui bénéficie d'un temps de jeu quasiment inexistant sous les ordres de Xabi Alonso, se confirme. Et Christophe Dugarry valide totalement cette idée.

Endrick, Dugarry dit oui ! « Moi je fonce direct ! Je fonce direct, il a 19 ans, Lyon a besoin à tout prix d’un attaquant. Avoir Endrick, qui a valu 50 millions d’euros, repéré par les recruteurs du Real Madrid, ce n’est quand même pas rien. Le garçon a du talent, il est international, je fonce les yeux fermés. A mon avis, je leur souhaite de trouver mieux, mais ils ne trouveront pas mieux. En plus Lyon a l’habitude d’accueillir les brésiliens donc ils savent y faire aussi. Il y a une vraie connexion entre les supporters et les brésiliens », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.