OM-OL : Transfert avec le Real Madrid, il dit oui !

Cet hiver, cela devrait bouger dans plusieurs clubs de Ligue 1. C’est ainsi que le nom d’Endrick a circulé du côté de l’OM et sur de l’OL qui serait le grand favori pour l’accueillir en janvier. Un profil largement validé par Christophe Dugarry qui estime que les deux olympiques doivent foncer sur cette opportunité.
En grande difficulté économique, l'OL n'a pas pu se renforcer autant que nécessaire l'été dernier. Par conséquent, durant le mercato d'hiver, les Lyonnais seront à la recherche d'un attaquant et la piste menant à Endrick, convoité par l'OM il y a quelques semaines, prend de l'ampleur. L'idée d'un prêt de l'attaquant du Real Madrid, qui bénéficie d'un temps de jeu quasiment inexistant sous les ordres de Xabi Alonso, se confirme. Et Christophe Dugarry valide totalement cette idée.
Endrick, Dugarry dit oui !
« Moi je fonce direct ! Je fonce direct, il a 19 ans, Lyon a besoin à tout prix d’un attaquant. Avoir Endrick, qui a valu 50 millions d’euros, repéré par les recruteurs du Real Madrid, ce n’est quand même pas rien. Le garçon a du talent, il est international, je fonce les yeux fermés. A mon avis, je leur souhaite de trouver mieux, mais ils ne trouveront pas mieux. En plus Lyon a l’habitude d’accueillir les brésiliens donc ils savent y faire aussi. Il y a une vraie connexion entre les supporters et les brésiliens », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.
«Moi je fonce direct !»
« Donc je pense que le coup se tente et je pense qu’il peut faire énormément, énormément de bien à l’Olympique Lyonnais. A chaque fois que je l’ai vu rentrer avec le Real Madrid, je l’ai trouvé intéressant. Je suis même surpris, que ce soit avec Ancelotti et maintenant Xabi Alonso, qu’il ne joue pas plus. Est-ce qu’il est caractériel, est-ce qu’il y a quelque chose hors football, hors terrain, qui se passe ? Je n’ai pas d’infos, je n’en sais rien. Mais à chaque fois que je l’ai vu sur le terrain, je l’ai trouvé intéressant. Il prend la profondeur, il a la niaque, il est soudain, technique, il est puissant. Il a quand même plein, plein, plein de qualités ce garçon, je ne comprends pas qu’il n’ait pas plus de temps de jeu », ajoute Christophe Dugarry.