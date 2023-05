Il se fait éjecter par l'OM, un appel à l'aide est lancé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La tension monte entre l'OM et le RC Lens. Les deux équipes se tiennent à deux points à trois journées du terme du championnat. Alors que les Sang et Or se déplaceront à Lorient, le club marseillais fera face au LOSC. Pour Leonardo Balerdi, défenseur de l'OM, son équipe a les capacités de terminer à la deuxième place. Il en a profité pour lancer un message à Bamba Dieng.

Le RC Lens reste solidement accroché à sa deuxième place au classement. Mais l'OM n'a pas dit son dernier mot. Alors que le club marseillais s'apprête à défier le LOSC ce samedi, Leonardo Balerdi a lancé un message à son concurrent.

Balerdi garde espoir

« Je sens qu’ils peuvent perdre des points. J’ai cet espoir. On veut vraiment être deuxième pour se qualifier directement pour la Ligue des champions, ce serait très, très important. Lens peut être accroché lors des prochains matchs mais c’est surtout à nous de faire notre travail et de gagner tous nos matchs! » a lâché le défenseur argentin.

Un message est lancé à Bamba Dieng