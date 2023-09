Il quitte l'OM et se fait tacler

Alexis Brunet

Après seulement quelques mois à l'OM, Marcelino a fait le choix de quitter Marseille, et ce, à la suite des évènements survenus ce lundi lors d'une réunion entre les supporters et la direction. Pour Adil Rami, le fait que l'Espagnol soit parti est une bonne chose, car sa nomination était une mauvaise décision selon lui.

Cet été, l'OM et Igor Tudor décidaient de ne pas continuer l'aventure ensemble. Pablo Longoria a donc dû trouver un nouveau coach, et après plusieurs semaines de recherche, c'est Marcelino qui a finalement été choisi.

Marcelino a démissionné

Mais quelques mois plus tard, Marcelino n'est déjà plus là. L'Espagnol a décidé qu'il ne pouvait plus continuer sa mission à l'OM, à la suite suite des évènements qui sont survenus lors d'une réunion entre les supporters et les dirigeants marseillais ce lundi. En effet, Pablo Longoria aurait été menacé de mort par certains ultras de l'OM.

Adil Rami tacle Marcelino